Incastrati dalla Postepay 

I soldi di Rosa Bechere sono stati usati dopo la sua scomparsa, o forse bisognerebbe dire dopo la sua morte. Almeno è questa la convinzione degli investigatori che hanno consegnato alla Procura altri elementi a supporto della tesi di un delitto maturato a conclusione del “saccheggio” dei beni della vittima. Stando a quanto trapela dagli uffici giudiziari, i pm sono in possesso di immagini che mostrano gli indagati, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, mentre utilizzano la Postepay della pensionata. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza portano una data successiva a quella della scomparsa di Rosa (25 novembre 2022). Quindi, i due indagati erano in possesso della prepagata della pensionata dopo la sua sparizione, denunciata dal compagno Davide Iannelli. E sono sempre i soldi della vittima a tenere in piedi l’inchiesta, almeno per ora. I Carabinieri hanno fornito al pm la prova dell’acquisto da parte della coppia accusata di omicidio di oggetti che sono stati trovati durante le ispezioni del Ris.

Acquisti per la casa

Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu avrebbero effettuato numerosi acquisti con i soldi dell’amica Rosa Bechere. Si parla di uno smartphone, di un elettrodomestico per la pulizia della casa e di una affettatrice. Di fatto, sostengono gli investigatori, il patrimonio della pensionata, dopo la sua sparizione, era passato nelle mani della coppia olbiese. I due indagati avevano le chiavi di casa della pensionata, la sua utilitaria Matiz e altri beni, oltre ai soldi. Secondo la Procura, inoltre, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu sapevano che Rosa Bechere avrebbe ricevuto un versamento di diverse migliaia di euro (pensione e reddito di cittadinanza) ed erano pronti a prelevare. I due, difesi dal penalista Giampaolo Murrighile, hanno parlato a lungo con i Carabinieri, della casa e dei soldi di Rosa Bechere. Sentiti come persone informate sui fatti per tutto dicembre, senza l’assistenza di un legale (prima di finire nel registro degli indagati), hanno respinto l’accusa di avere depredato la pensionata. Anzi, avrebbero raccontato di essere stati loro più volte ad aiutarla, dandole piccole somme. E hanno ricordato che dopo l’arresto di Davide Iannelli (marzo 2022, l’uomo è in carcere per l’omicidio del “rivale” Tony Cozzolino) Rosa Bechere, sola, malata, senza il compagno, venne aiutata da loro. Per gli investigatori e per la Procura, i due mentono su tutto. Ma va detto subito, che, almeno sino a questo momento, le indagini sono ben lontane da una svolta.

Ricerche senza risultato

Il dato saliente è che ad oggi non ci sono tracce di Rosa Bechere e neanche prove a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Ieri il personale della Guardia Costiera e i Carabinieri hanno scandagliato il fondale del molo Brin. È stata usata una barca da pesca per passare al setaccio un vasto specchio di mare, ma senza risultati. Dalle ispezioni di queste settimane non è emerso niente che possa fare pensare a una eliminazione violenta di Rosa Bechere. Ma allora la pensionata dove è?