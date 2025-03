Incastrata la banda dello spaccio 

Non solo spaccio di marijuana fra ragazzini. Il giro messo in piedi nel Terralbese, ramificato fra a Oristano e il Medio Campidano, puntava in alto con l’eroina (droga che sembrava dimenticata ma è sempre più diffusa fra i giovanissimi) e la cocaina: soldi facili e traffici consistenti. I piani della banda sono stati scombinati dalla Polizia di Oristano e da un’inchiesta della procura che, non essendo conclusa, potrebbe riservare sviluppi.

Gli indagati

L’inchiesta iniziata oltre un anno fa, coinvolge nove persone. Il pm Andrea Chelo, che coordina l’indagine, ha chiesto la custodia cautelare in carcere per sei di loro. Si tratta di Alex Medda, oristanese 29 anni residente a Terralba, Francesca Gelsomino (27) di Marrubiu, Sandro Pia (50) di Arcidano, Aldo Soro (29) di Arcidano, Mauro Arisci (32) di Villasor e Antonello Puggioni (54) di Guspini. Nei giorni scorsi, assistiti dagli avvocati Enrico Meloni, Fabio Costa, Gianfranco Siuni e Pasqualino Moi, i sei indagati sono comparsi davanti alla giudice delle indagini preliminari Federica Fulgheri per gli interrogatori. Nelle prossime ore è attesa la decisione della Gip.

L’inchiesta

Tutto era partito alla fine del 2023, poi a febbraio di un anno fa l’arresto di Diego Trudu, 45 anni di Marrubiu, sorpreso sulla 131 con un chilo e mezzo di cocaina. Un’ingente quantità, circa quattromila dosi di stupefacente che rivenduto al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre centomila euro. Grosso bottino, gli uomini della sezione antidroga della Mobile, guidati dal dirigente Samuele Cabizzosu, sono andati avanti: quel trasporto poteva essere un giro ben più ampio. E così le indagini si sono allargate e si sono intrecciate anche con quelle che i carabinieri stavano portando avanti per la rapina (con tanto di sparatoria) alle porte di Simaxis, avvenuta il 18 dicembre 2023. Dai riscontri degli investigatori è emerso che in quell’occasione Alex Medda e Francesca Gelsomino avevano trasportato circa due chili di cocaina da Cagliari all’Oristanese insieme a Davide Desogus, il 29enne che avrebbe dovuto vendere la droga ad altri due uomini. Lo scambio era finito male, lui stesso venne ferito con una fucilata alle gambe (questi fatti rientrano nell'inchiesta dei carabinieri di Oristano conclusa con gli arresti di Francesco Nicolò Mascia, 27 anni di Uras, del 37enne Stefano Corrias di Villanova Tulo e dello stesso Desogus).

I traffici

La droga arrivava da Cagliari anche sui furgoni di una ditta di traslochi di Arcidano. Secondo gli investigatori in tre occasioni Alex Medda, Francesca Gelsomino, Aldo Soro, Mauro Arisci e Antonello Puggioni avrebbero fatto la spola dal capoluogo sardo al Terralbese con carichi di cocaina (un chilo alla volta). E poi l’eroina: oltre 10mila euro di dosi. Ben 199 dei 200 episodi di spaccio sono contestati tutti a un unico indagato, Sandro Pia. Il traffico era ben organizzato, un’auto staffetta faceva da apripista assicurandosi che la strada fosse libera da eventuali controlli. Arrivata a destinazione la droga sarebbe stata venduta al dettaglio ma è arrivata prima la Polizia.

