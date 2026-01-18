VaiOnline
Sant'Antioco
19 gennaio 2026

Incasso rubato nell'area archeologica 

Furto con scasso nella notte alla necropoli di Sant’Antioco. I ladri hanno forzato la serratura del box container della biglietteria del sito archeologico, portando via i soldi che erano custoditi. Ad accorgersi dell’incursione sono stati gli operatori della cooperativa Archeotur, che gestiscono i servizi nel parco archeologico comunale, ieri mattina, al momento dell’apertura del sito in via Castello.

Secondo una prima verifica i ladri, approfittando del buio e della distanza dal centro urbano, si sono appropriati di diverse centinaia di euro. Per stabilire l’esatto ammontare del bottino sono i corso i conteggi dei biglietti staccati.

I carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda, hanno riscontrato che, a parte il denaro, l’autore o gli autori del furto non hanno toccato altro. Nel box adibito a ufficio sono presenti attrezzature per la gestione del lavoro, computer e stampante.

«Il furto avvenuto alla necropoli di Sant’Antioco è un atto grave che colpisce il patrimonio storico e culturale dell’intera comunità - ha detto l’assessore alla Cultura, Luca Mereu - è un episodio che si affianca ai recenti danni alle casette dello scambio dei libri e alle pensiline artistiche. Sono stati compromessi beni pubblici pensati per la crescita culturale e civile della città. Il nostro Comune condanna con fermezza questi comportamenti e certamente non arretreremo nell’impegno per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico , richiamando al senso di responsabilità di tutti». Le indagini sono in corso anche con la verifica delle immagini registrate dalle telecamere comunali installate nella sede del Municipio.

