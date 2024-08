Incassi Tari, buco di oltre 3 milioni 

L’impegno c’è ma non basta; per contenere al massimo (annullare è impossibile) l’evasione fiscale il Comune deve fare di più. Vedasi la Tari, la tassa sui rifiuti e i servizi connessi, dove su sei che pagano poco meno di quattro invece non schiodano un euro (lo dice l’Osservatorio conti pubblici dei Comuni) finché non piombano gli atti giudiziari che qualcosa riportano alla cassa comune.

Il buco

Il dato sui “morosi” è contenuto nello stato di attuazione al 30 giugno 2024 della “gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”. Testuale. «Per quanto riguarda la lotta all’evasione l’Ufficio ha gestito la transizione normativa per l’applicazione della nuova disciplina dello statuto del contribuente (accertamento con contraddittorio e nuova autotutela). Sul piano operativo sono state avviate le verifiche sulle liste di carico degli accertamenti Tari per omesso versamento annualità 2020-2021-2022 per un totale complessivo da mandare in riscossione di circa tre milioni e mezzo di euro».

I numeri

Ricapitolando. Nei tre anni che vanno dal 2020 al 2022, il Comune ha incassato dopo l’invio del bollettino Tari 15,5 milioni di euro (dati Siope-Banca Italia) ma ne avrebbe dovuto portare a casa 3,5 milioni in più. Se la partita si chiudesse qui si potrebbe legittimamente affermare che il 25 per cento dei 17.500 contribuenti Tari (di cui 14.807 privati e 2.340 utenze non domestiche) non onora l’invito a prima presentazione e solo una minima parte lo farà a conclusione degli atti giudiziari. Chi non ha nulla da perdere niente pagherà e all’ipotetico provvedimento di sospensione del servizio l’utente risponderà depositando i rifiuti dove gli capita.

La lotta

Per il Comune «il contrasto all’evasione continua ad essere uno degli obiettivi strategici dell’Amministrazione, tenuto conto anche dei ridotti trasferimenti erariali e dei vincoli di finanza pubblica». Per rafforzare le azioni già messe in campo il Comune «porta avanti l’attività di contrasto all’evasione e all’elusione dei tributi locali con i seguenti obiettivi: migliorare il rapporto con i contribuenti e ridurre i tempi di accertamento dell’evasione» che sono obiettivamente troppo lunghi; il recupero dopo 4 anni è pari a 0,001.

Lo riconosce lo stesso Comune quando nel documento finanziario confessa che «tradizionalmente il recupero delle annualità pregresse hanno evidenziato una percentuale significativa di insoluti». Nell’ultimo biennio, anche dopo l’avvio delle azioni esecutive, il recupero «è stato consistente. L’impegno profuso nella riscossione dei crediti pregressi si riflette in maniera consistente nell’attitudine del contribuente all’adempimento spontaneo dei tributi». Qualcosa cambia ma quei 3,5 milioni che dal 2020-2021 e 2022 che mancano all’appello dicono che bisogna mettere a puntino la macchina perché viaggi più velocemente, condizione essenziale per assestare un colpo all’evasione.

