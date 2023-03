Incassi Irpef, stangata e polemiche 

Anziché il coefficiente dello 0,4 per cento fisso per tutti (lavoratori, pensionati e autonomi), il Consiglio («solo noi dell’opposizione di centrosinistra contrari», precisa Efisio Sanna) opta per l’addizionale su scaglioni di reddito: fino a 15mila euro 0,60 per cento, da 15.001 a 28mila 0,72, da 28.010 a 50mila 0,76 e oltre i 50mila 0,80.

Si nomina il diavolo e spuntano tasse e imposte comprese le polemiche. A muovere l’attacco Efisio Sanna, capogruppo di “Oristano più”, all’opposizione dell’amministrazione di Andrea Lutzu che nel 2021 aveva approvato le nuove aliquote dell’addizionale Irpef e oggi di Massimiliano Sanna che le conferma. «Questo vuol dire che non le aumenteremo», dice il primo cittadino.

L’inizio

Efisio Sanna riavvolge però il nastro. «Tutto nasce – dice - tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, in un confronto tutto interno al centrodestra concluso con la delibera di Giunta del 30 giugno del 2021 (all’epoca Massimiliano Sanna era vicesindaco) con la quale vennero introdotti i notevoli aumenti dell’addizionale Irpef a partire del 2022».

Le cifre

Anziché il coefficiente dello 0,4 per cento fisso per tutti (lavoratori, pensionati e autonomi), il Consiglio («solo noi dell’opposizione di centrosinistra contrari», precisa Efisio Sanna) opta per l’addizionale su scaglioni di reddito: fino a 15mila euro 0,60 per cento, da 15.001 a 28mila 0,72, da 28.010 a 50mila 0,76 e oltre i 50mila 0,80.

Il Comune nel 2021 incassa 1,4 milioni di euro. Nel 2022, per effetto della variazione, porta in cassa 1,7 milioni in quanto l’addizionale è versata dai contribuenti non per intero ma in acconto (pari al 30 per cento dell’imposta dovuta calcolata sui redditi 2021) da marzo a novembre. L’altro 70 per cento viene versato, interamente o in 11 rate da gennaio a novembre di quest’anno.

Alla fin dei conti, secondo le previsioni, l’addizionale ammonterà a 3,1 milioni che per il 70 per cento graverà sui redditi 2023. Insomma, se è vero che quest’anno gli scaglioni resteranno fermi è altrettanto vero che i cittadini per effetto del meccanismo fiscale pagheranno di più. La controprova viene dal Siope, Banca d’Italia: incasso al 20 marzo 1,1 milioni; 223mila euro nel trimestre 2022.

Botta e risposta

«Il sindaco dice - sostiene Efisio Sanna - che l’esenzione riguarda la fascia al di sotto dei diecimila euro omettendo che con le detrazioni i redditi entro gli 8.200 euro l’Irpef non è dovuta. Esattamente come prima. Bisogna chiarire poi che chi possiede un reddito di 10.001 euro paga l’addizionale sull’intero ammontare del reddito, quindi con un aumento del 72,5 per cento rispetto al passato e chi dichiara 20mila euro l’80 per cento».

Ma dove vanno a finire i soldi? «Non nel maggior costo energetico, come diceva il sindaco, perché quei maggiori costi sono stati sistemati utilizzando il contributo Covid dello Stato».

Il sindaco: «Questo è vero, ma quando si è parlato di problemi finanziari dovuti al costo energia non sapevamo ancora dell’intervento. Poi è arrivato ma per il 2022, mi auguro che nel 2023 i costi scendano altrimenti dovremo ricorrere alle entrate correnti, quindi anche all’addizionale, per fare fronte alle spese correnti come l’energia elettrica».

Il nodo spese

Efisio Sanna: «La verità è che l’aumento fu deliberato per far quadrare i conti e aumentare le risorse da destinare alla spesa corrente che riguarda il personale, le manifestazioni, i festeggiamenti vari, le rassegne, i contributi elargiti a macchia di leopardo, la copertura di alcuni servizi. Quanto invece è andato agli anziani, ai servizi sociali, alle persone, a sistemare le strade?».

Il sindaco: «In sede di bilancio le spese saranno ben dettagliate e allora si capirà che non abbiamo usato i soldi per feste e festicciole ma per mantenere e migliorare i servizi delle persone proprio quelli cui fa cenno il consigliere Sanna. Col bilancio approveremo anche le tariffe per i servizi a domanda individuale i cui costi sono saliti per cui non escludo un ritocco. Ma è solo un’ipotesi che non interessa l’addizionale».

