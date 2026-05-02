Incassati 800mila euro  per sistemare le strade rurali 

A Paulilatino presto si interverrà sulla viabilità rurale grazie ad un finanziamento di 800mila euro ottenuto dal Comune. Nei giorni scorsi la Giunta ha preso atto delle conclusioni della Conferenza di servizio che serviva a definire il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Non appena sarà pronto il progetto esecutivo, si potranno appaltare i lavori che riguarderanno due importanti strade rurali, tra cui quella di Sa Canaledda. L’obiettivo è concluderli prima dell’inverno.

Il Comune è inoltre beneficiario di un altro finanziamento di circa 500mila euro a cui si darà seguito una volta ultimato questo primo intervento. Ora si dovrà tenere conto delle indicazioni emerse durante la Conferenza di servizio dato che diverse aree sono soggette a vincoli. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati all’interno del tracciato stradale esistente. I muretti a secco presenti ai lati della strada devono essere conservati e, se necessario, ripristinati. «Si tratta di due strade molto importanti non solo perché servono diverse aziende, ma anche perché sono essenziali per il servizio antincendio. Sistemarle significa avere un percorso più agevole per la lotta alla piaga dei roghi. Nel corso degli anni siamo già intervenuti, ma non è stato possibile portare avanti interventi sistematici. Ora invece ci consentono di utilizzare un materiale simile all’asfalto che ha una presa diversa rispetto alla ghiaia che puntualmente, alle prime piogge, va via», spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Serafino Oppo. ( a. o. )

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