incassata la salvezza ora il carbonia fa gola 

Carbonia. Potenza della salvezza: ora c’è chi crede nel Carbonia. Nel giugno 2023 la fuga di imprenditori (poi in parte rientrati) costrinse la dirigenza mineraria a un appello (sportivamente parlando) drammatico: «Pronti a farci da parte se chi vuole subentrare è davvero interessato». Non accadde (almeno non subito), i vertici rimasero al loro posto e il campionato, pur tra abnormi difficoltà, ebbe inizio: bene nella prima parte, orrendo in quella centrale, esaltante nella ricorsa finale.

E la salvezza che il Carbonia ha conquistato negli spareggi con la Tharros ha regalato un giugno diametralmente opposto a quello di 12 mesi fa: «Esiste un gruppo di dirigenti candidati a diventare soci - conferma il presidente Stefano Canu - che potrebbero entrare costituendo una base su cui lavorare meglio rispetto alle settimane proibitive di un anno fa: allo stato attuale, grazie alla fiducia immessa dalla salvezza, quello scenario non dovrebbe più ripresentarsi, anche perché la società sostanzialmente è sana o comunque non vive situazioni peggiori di altri club». Ma l’Eccellenza costa e c’è chi si sta già attrezzando per vincerla: «Società con budget importanti che si assicureranno giocatori importanti: il nostro obiettivo è fare un buon campionato ma l’estate scorsa ha dimostrato che di alcune persone, brave solo a chiacchiere, non ci si può fidare».

Capitolo allenatore: l’anno scorso il via incoraggiante con Maurizio Ollargiu (4 vittorie casalinghe si seguito), poi la rottura, l’ingresso di Diego Mingioni (che in estate si era dimesso), gli stenti (con una rosa indebolita) e la rinascita. Resta Mingioni? «L’intendimento di massima è continuare con lo staff: ci muoveremo per irrobustire la compagine societaria con la cooptazione di nuovi dirigenti, per capire il budget disponibile e creare una squadra con uno sguardo ai giovani del Sulcis Iglesiente».