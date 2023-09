Incassano l’anticipo, poi spariscono 

Si offrono di fare lavori di ristrutturazione, ma anche manutenzioni di caldaie e impianti termici, oppure servizi di giardinaggio e falegnameria. Altre volte fanno finta di essere imbianchini, elettricisti o idraulici promettendo di installare elettrodomestici o rifare cucina e bagno a prezzi super scontati. Una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la caparra, scompaiono nel nulla senza lasciare traccia. Solo un numero di cellulare che, dalle prime verifiche, risulta intestato a cittadini stranieri non rintracciabili.

Una serie di truffe

Potrebbe esserci un’unica banda dietro una serie di truffe che sono state denunciate negli ultimi mesi da alcuni anziani residenti a Genneruxi, La Palma e al Quartiere del Sole. Quasi tutte le vittime hanno descritto sempre le stesse persone: due giovani molto distinti, uno con i capelli ricciolini, che si presentano come i responsabili di aziende specializzate in lavori domestici. Con loro, durante il sopralluogo, ci sono sempre altri due giovani che fanno da operai e manovali. Quattro persone che, dopo aver intercettato le proprie vittime con annunci o spargendo false notizie nei luoghi di ritrovo delle persone non più giovanissime, promettono di poter fare lavori anche complessi per poche centinaia di euro, al fronte di cifre ben più importanti proposte da aziende edili, idraulici, elettricisti o manutentori ufficiali. Raggiunto l’accordo e ottenuto un anticipo per comprare il materiale, svaniscono nel nulla.

Le denunce

Solo nei mesi di luglio e agosto sono arrivate tre denunce in Procura da La Palma e dal Quartiere del Sole. Dai primi accertamenti, il numero di telefono lasciato dai presunti truffatori alle povere vittime (che hanno pagato in contanti, con la speranza di fare i lavori in economia) sono risultati intestati a cittadini stranieri “irreperibili”, mentre erano falsi sia i nomi dei fantomatici titolari che quelli delle società (riportati anche nella carta intestata). In due casi a presentare la querela sono stati dei settantenni, nel terzo la figlia di una donna molto anziana che aveva trovato il contatto in una bacheca di un centro d’aggregazione parrocchiale. Per il momento le indagini, assegnate a tre magistrati differenti, non hanno consentito di scoprire le identità dei truffatori.

In passato altri raggiri

L’inverno scorso erano stati segnalati altri raggiri analoghi, ma in un caso non di poche centinaia di euro ma di cifre ben più consistenti. A marzo, a La Palma, una donna aveva commissionato il rifacimento di un piccolo bagno alla finta impresa (anche in questo caso trovato con un annuncio volante), visto che doveva fare dei costosi lavori a causa di una perdita. Il preventivo concordato era di tremila euro (contro i circa diecimila delle altre imprese), ma dopo i primi lavori di demolizione e un anticipo di mille euro per l’acquisto del materiale, la squadra di operai è svanita nel nulla. Anche in questo caso, come negli altri, il telefono lasciato alla vittima era intestato a cittadini stranieri irreperibili. I fascicoli, dunque, restano contro ignoti.

