Incassa la caparra ma non consegna la casa: condannato a un anno 

Avrebbe venduto due volte un appartamento in costruzione nel Quartiere del Sole, truffando uno degli acquirenti e ottenendo da lui 114mila euro di caparra. Francesco Cozzolino, 59 anni, è stato condannato ad un anno di reclusione (pena sospesa) al termine del processo che si è tenuto davanti al giudice del Tribunale, Andrea Deidda. Il Tribunale ha anche stabilito una provvisionale, immediatamente esecutivo, di 114mila euro a favore della parte civile, in pratica la somma quantificata del presunto raggiro.

I fatti che hanno dato origine al procedimento penale risalgono al dicembre 2015. L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Putzu, era accusato di aver truffato un cliente che gli aveva versato una caparra di 110mila euro come anticipo per l’acquisto di un appartamento in via Grecale dal valore di 262mila euro. L’acquirente (parte civile con il legale Franco Pilia) non si era vista consegnare la casa: l’imputato aveva consegnato l’immobile, sino a quel momento realizzato, alla società proprietaria dell’area che aveva effettuato una permuta per costruire una palazzina di 5 piani. Terminato il processo, il giudice ha ritenuto che si sia trattato di una truffa ai danni dall’acquirente che aveva versato la caparra.

RIPRODUZIONE RISERVATA