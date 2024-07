Incarichi di vertice ai pensionati, la Sogaer chiede agli ex consiglieri la restituzione degli stipendi 

A fine maggio il Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, aveva chiarito alla Sogaer che gli incarichi attribuiti a persone «in quiescenza», cioè in pensione, sono vietati come stabilisce il decreto-legge 95 del 2012. Il parere si riferiva a Marino Piga, l’ex amministratore delegato dell’azienda che gestisce l’aeroporto di Cagliari, ma ora quel documento ha avviato una serie di richieste di «recupero dei compensi» pagati negli anni a diversi componenti del Consiglio d’amministrazione e titolari di deleghe di vertice nel gruppo Sogaer.

Le comunicazioni

Già, perché pochi giorni dopo la lettera di Mazzotta, il segretario della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano (titolare del 94% dell’azionariato della società di gestione) ha scritto alle controllate chiedendo di «attivarsi per il recupero delle somme corrisposte dalla società ai consiglieri in quiescenza, oltre agli interessi maturati nella misura dovuta per legge».

Nelle stesse condizioni di Piga infatti ci sarebbero diversi ex componenti dei consigli d’amministrazione: la Sogaer ha avviato nei giorni scorsi le procedure di recupero, anche se non sarà così facile ottenere indietro le somme. Anche perché, oltre ad alcuni dubbi che riguardano casi personali (non tutti i pensionati sono uguali: ci sono professionisti che nonostante abbiano raggiunto l’età pensionabile continuano a esercitare, e ci sono diversi pronunciamenti in merito), bisogna considerare il tempo trascorso. In alcuni casi, infatti, sono passati più di dieci anni. E la prescrizione potrebbe aver già fatto il proprio corso (c’è chi sostiene si applichi quella quinquennale).

L’antefatto

Tutto ha inizio qualche mese fa, con la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti (e un altro alla Procura della Repubblica) da parte di Confcommercio Sud Sardegna, con Alberto Bertolotti e Fausto Mura in testa. In base alla legge del 2012 Piga non potrebbe ricoprire ruoli retribuiti in società pubbliche, perché in quiescenza (è un ex manager della Saras, ora in pensione). E da pensionato – così si legge nei documenti consegnati alle Procure -, potrebbe assumere incarichi solo a titolo gratuito e per un anno, senza possibilità di rinnovo. Tesi poi confermata dal parere del Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta.

Tanto che Piga ai primi di giugno è stato costretto a lasciare. Ufficialmente non si è trattato di dimissioni: il manager, come il resto del board di Sogaer, era in regime di prorogatio dallo scorso 10 maggio, e ha fatto un passo indietro davanti alla Giunta della Camera di Commercio di Cagliari, che si era riunita per discutere a proposito delle nomine nell’aeroporto di Elmas.

Nei giorni scorsi poi sono stati rinnovati i vertici del gruppo: per la Sogaer Monica Pilloni è stata confermata presidente; Fabio Mereu è invece amministratore delegato. Alla Sogaerdyn il presidente è Gianfrancesco Lecca, mentre Martino Moreddu è l’amministratore delegato. Infine alla Sogaer Security la scelta è ricaduta su Roberto Bolognese presidente e Gian Luigi Molinari amministratore delegato.

