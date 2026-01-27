Incarichi Asl, spunta il nome di Ferrai 

La sanità nuorese vive giorni di forte turbolenza e nuove indiscrezioni si aggiungono a un quadro già complesso. Secondo quanto filtra dagli ambienti sanitari regionali, Luigi Ferrai, attuale direttore dell’ospedale di Lanusei, potrebbe essere il nuovo direttore sanitario dell’Asl di Nuoro. La sua disponibilità ad arrivare in città sarebbe stata sondata nelle ultime ore, segnale di un possibile imminente riassetto ai vertici dell’azienda, accentrata tutta nelle mani dell’ex commissario Angelo Zuccarelli.

Le polemiche

Una novità che si inserisce in un contesto già segnato da polemiche e tensioni politiche. A far discutere è infatti la delibera firmata dal neo direttore generale Francesco Trotta, che ha attribuito al direttore sanitario Angelo Zuccarelli anche la direzione degli ospedali San Francesco e Zonchello di Nuoro e del San Camillo di Sorgono. Una scelta che ha suscitato dubbi sull’equilibrio dei ruoli e sulle responsabilità gestionali. A sollevare l’opportunità, Pierluigi Saiu, capogruppo di opposizione in Provincia e consigliere comunale di centrodestra che osserva come l’accumulo di incarichi possa generare «criticità nel sistema di controlli interni» e invita a riflettere sull’organizzazione complessiva dell’azienda. Nel mirino anche la proroga dell’incarico al direttore amministrativo Paola Raspitzu. Una scelta che alimenta le domande sulla massima attenzione alla governance mentre i paesi del territorio rimangono senza medici di base, pediatra, reparti in sofferenza.

Diffida all’Asl

A complicare il quadro la diffida dell’avvocata Emilia Fois, che rappresenta 118 dipendenti ed ex dell’Asl di Nuoro. Al centro della vicenda il Fondo comune di solidarietà Asl3, per il quale sono state effettuate per anni trattenute in busta paga. Secondo i ricorrenti, il Fondo sarebbe stato presentato come una forma di risparmio garantito, ma alle richieste di restituzione non sarebbe seguito alcun riscontro. L’allarme dopo un’indagine della Procura che coinvolge due amministratori del Fondo. L’ipotesi è quella di un meccanismo illecito simile a uno schema Ponzi. La diffida inviata ai vertici del Fondo e all’Asl chiede l’immediata cessazione delle trattenute, la restituzione delle somme, l’accesso agli atti, citando la responsabilità dell’Asl per il ruolo attivo nella gestione del Fondo negli anni.

