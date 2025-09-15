VaiOnline
Nuraghe
16 settembre 2025 alle 01:23

Incappucciati messi in fuga dalla Volante 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quattro ombre nella notte, incappucciate, sono state intercettate intorno alle tre della notte tra domenica e ieri da una pattuglia delle Volanti nel quartiere del Nuraghe, alla periferia della città.

A lanciare l’allarme è stata una persona che, rientrando a casa, ha notato i movimenti sospetti all’altezza dell’incrocio tra via Francesco Gallisay e via don Puglisi. La chiamata al 113, che parlava di quattro individui mascherati, ha fatto scattare l’intervento immediato della polizia.

All’arrivo degli agenti, però, i quattro si erano già dati alla fuga. È iniziata così una vera e propria caccia all’uomo a piedi tra le strade buie e semideserte della zona. Sul posto sono intervenute in totale cinque volanti, ma i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. A poca distanza, la campagna aperta offre facile copertura: non si esclude che l’abbiano utilizzata per nascondersi o allontanarsi.

Gli agenti hanno effettuato una perlustrazione dell’area per verificare eventuali atti riconducibili a un crimine. Nessun segno di effrazione o refurtiva è stato trovato, ma resta aperta l’ipotesi di un tentato furto o di un danneggiamento interrotto. Le telecamere di sorveglianza della zona sono ora al vaglio degli investigatori. Le indagini proseguono.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  