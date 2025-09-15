Incappucciati messi in fuga dalla Volante 

Quattro ombre nella notte, incappucciate, sono state intercettate intorno alle tre della notte tra domenica e ieri da una pattuglia delle Volanti nel quartiere del Nuraghe, alla periferia della città.

A lanciare l’allarme è stata una persona che, rientrando a casa, ha notato i movimenti sospetti all’altezza dell’incrocio tra via Francesco Gallisay e via don Puglisi. La chiamata al 113, che parlava di quattro individui mascherati, ha fatto scattare l’intervento immediato della polizia.

All’arrivo degli agenti, però, i quattro si erano già dati alla fuga. È iniziata così una vera e propria caccia all’uomo a piedi tra le strade buie e semideserte della zona. Sul posto sono intervenute in totale cinque volanti, ma i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. A poca distanza, la campagna aperta offre facile copertura: non si esclude che l’abbiano utilizzata per nascondersi o allontanarsi.

Gli agenti hanno effettuato una perlustrazione dell’area per verificare eventuali atti riconducibili a un crimine. Nessun segno di effrazione o refurtiva è stato trovato, ma resta aperta l’ipotesi di un tentato furto o di un danneggiamento interrotto. Le telecamere di sorveglianza della zona sono ora al vaglio degli investigatori. Le indagini proseguono.

