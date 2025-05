«Incapaci di riscuotere le tasse» 

Sette milioni di euro chiusi a chiave nel cassetto, circa 4 milioni di evasione (per la maggior parte riguardanti Tari e Imu) e polemiche infinite su ogni cifra del rendiconto di gestione 2024 del Comune di Arbus. È quanto ha caratterizzato la discussione sul documento contabile, approvato in Consiglio comunale con l’astensione del gruppo di minoranza “Avanti Arbus” e dell’ex assessora al Bilancio, Alessandra Peddis.

Maggioranza e minoranza divisi non solo sui conti ma anche sulla modalità di gestione e sugli obiettivi. Quella che il sindaco Paolo Salis ha definito «una politica gestionale volta alla razionalizzazione della spesa, dovendo compensare i pochi trasferimenti dello Stato, soprattutto le minori entrate tributarie». Dai banchi opposti il consigliere Agostino Pilia ha parlato invece di «irregolarità, ritardi, inadempienze e un’incapacità a riscuotere tasse e imposte». Per la prima volta, dopo la revoca della delega al bilancio a Peddis, è toccato a Salis presentare il consuntivo.

«Il conto 2024», ha esordito il primo cittadino, «evidenzia un risultato di amministrazione positivo pari a 7 milioni di euro, cui 2.427.276 sono destinati alla parte obbligatoriamente vincolata e a quella accantonata. La difficoltà di recuperare i crediti resta, qualche passo in avanti è stato fatto, l’incasso Tari dal dal 2014 al 2023 è di 300.621 euro. Inoltre rispetto al 2023 il segno più è di 83 mila euro».

In tutto 41 le opere pubbliche fra quelle già ultimate e quelle in corso: viabilità, area artigianale, impianti sportivi, verde pubblico, riqualificazione dell’ex Montegranatico, efficientamento energetico del palazzo municipale. La minoranza ha puntato il dito contro l’evasione complessiva di circa 4 milioni di euro e i fondi per servizi e opere pubbliche non spesi. «Il dato», ha detto Pilia, «dimostra l’assenza di una progettazione. Così dal 2021, quando in cassa c’erano 4 milioni e 427 mila euro, siamo saliti a quasi 6 milioni nel 2022 e a 7 nel 2023». Dalla maggioranza il consigliere Enrico Atzeni, ha precisato: «L’inesigibilità di un credito non significa la sua cancellazione, il recupero procede con l’Agenzia riscossione tramite l’invio delle cartelle esattoriali». (s. r.)

