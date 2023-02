Incapace a Tempio, condannato a Sassari 

Assolto dall’accusa di minacce e lesioni gravi per incapacità totale di intendere e di volere, è la sentenza del Tribunale di Tempio per il farmacista algherese Paolo Ledda (57 anni). L’uomo è stato assolto da tutte le contestazioni riguardo a un episodio avvenuto a Olbia nel 2019. Lo stesso Ledda è stato condannato a nove anni di carcere dalla Corte d’Appello di Sassari per il reato di strage, gli è stato attribuito un tentativo di attentato con una bomba artigianale, il farmacista cercò di far saltare in aria una palazzina di via XX Settembre dove ha sede la Unipol-Sai, ad Alghero.

E il suo è a tutti gli effetti un caso giudiziario, Ledda, infatti, difeso dal penalista Danilo Mattana, viene considerato capace di intendere e di volere in alcuni processi e non punibile in altri. È successo ieri. ll giudice ha preso atto di una perizia affidata alla psichiatra Gabriella Angius. La specialista ha stabilito che Ledda non era una persona in sè quando picchiò un bancario di Olbia. L’uomo si rese protagonista della aggressione dopo avere viaggiato da Alghero a Olbia in bicicletta. Nello stesso periodo, però, cerco di fare saltare in aria il condominio di Alghero e per questa ragione sta scontando nove anni di reclusione.

Secondo la psichiatra che lo ha visitato di recente, Ledda era ed è malato, la sua condizione non è compatibile con il carcere.

