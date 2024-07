Incanto a Porto Flavia  Il sole tramonta con ritmo 

Spettacolare scenario per un appuntamento imperdibile con la musica più raffinata: ecco “I Tramonti di Porto Flavia”, la rassegna musicale in programma da oggi al 18 agosto a Masua, antico borgo minerario della città di Iglesias.

Da non perdere

Giunto all’ottava edizione, il festival avrà luogo nello spazio antistante l'ingresso della miniera di Porto Flavia, intitolata alla sua primogenita dall'ingegnere Cesare Vecelli, ideatore dell'originale sistema di trasporto del minerale dal lontano 1930. Sono tre gli appuntamenti all'insegna della musica e della valorizzazione del territorio. In particolare, oggi con il Duo di violoncelli, domenica 4 agosto con l' Aighetta Quartett e, infine, il 18 agosto con l'esibizione di Dora Rodrigues (soprano) e Rui Gama (chitarra).

L’obiettivo

Arte e cultura per raccontare la musica e, nel contempo, valorizzare la terra e la storia dell'antico borgo minerario e di tutto il Sulcis Inglesiente.Un appuntamento da non perdere poiché è anche l'anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera, in programma ad autunno ad Iglesias. L'evento è organizzato dall'associazione Anton Stadler, con la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, mente e cuore della rassegna musicale. «Una scommessa partita quando ancora il meraviglioso sito minerario di Porto Flavia non era diventato la strepitosa attrazione turistica del nostro territorio come lo è oggi», spiega l’artista. «Siamo convinti che la qualità della proposta culturale e musicale offerta dalla rassegna rappresenti un valore aggiunto, unico nel suo genere, sia per la democratizzazione della cultura che per la valorizzazione turistica dell'isola».

Il cartellone

Dal duo di violoncelli composto da padre e figlio, Claude Hauri e Milo Ferrazzini Hauri, in scena con il concerto “Papillon”, al quartetto di chitarre classiche con il concerto “Echoes”, suonate da Francois Szonyi, Alexandre Del Fa, Philippe Loli e Oliver Fautrat.Sino a domenica 18 agosto, quando sui tramonti di Porto Flavia calerà il sipario con l' Effetto Ensemble, formato da Dora Rodrigues, soprano, e Rui Gama, chitarra, che terrà il concerto finale dal titolo “Caprichos”.

Consigli utili

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione sul sito www.associazioneantonstadler.it.I concerti avranno inizio alle 20.30, prima dei quali sarà possibile partecipare alla visita guidata del sito minerario di Porto Flavia, per qualsiasi informazione è necessario formulare i seguenti numeri telefonici: 0781.274507 oppure 3483178065.Per tutti i concerti è a disposizione un servizio navetta, da Iglesias (fermata autobus del Cuore Immacolato) a Porto Flavia.La costa di Masua è conosciuta per la bellezza e l'originalità della sua morfologia e per la presenza dell'isolotto del Pan di Zucchero, per la sua storia mineraria e adesso anche per la bella musica. Un libro delle emozioni tutto da scrivere fra le note perfette, originali e avvolgenti dei “Tramonti di Porto Flavia”.

