Incanta Liverpool un’Atalanta versione “Deatles” 

Liverpool 0

Atalanta 3

Liverpool (4-3-3) : Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas (1' st Robertson); Mac Allister, Endo (31' st Diogo Jota), Jones (1' st Szoboszlai); Elliott (1' st Salah), Nunez (15' st Luis Diaz), Gakpo. In panchina Adrian, Quansah, Alexander-Arnold, Bradley, Gravenberch, Clark, Bajcetic. All. Klopp.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Djim- siti, Hien, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (44' st Miranchuk), Scamacca. In panchina Carnesecchi, Rossi; Toloi, Bonfanti, Holm, Bakker, Hateboer, Adopo, Lookman, Touré. All. Gasperini.

Arbitro : Meler (Turchia).

Reti : nel pt 38' Scamacca; nel st 15' Scamacca, 38' Pasalic.

Liverpool. Nella città dei Beatles, la Dea le suona, le canta, incanta e domina: 3-0 per la band di Gasperini, Deatles , se volete. L’Atalanta trasforma la delusione per la sconfitta di Cagliari in rabbia e batte ancora il Liverpool in un Anfield già violato in tempi da pandemia (0-2). La differenza è che stavolta c’erano 60mila tifosi dei Reds (e 2100 nerazzurri) a ringhiare. Ecco perché questo successo (il settimo di un’italiana nella sponda rossa di Liverpool) è memorabile e, viste le proporzioni, dovrebbe bastare per la semifinale di una Europa League che potrebbe essere per metà italiana.

La partita

I nerazzurri collezionano subito la palla gol con Pasalic, al 3', ma il suo destro suggerito da De Ketelaere, viene salvato con la faccia dal portiere di casa Kelleher. I Reds minacciano Musso (portiere di coppa) e Elliott al 26' prende traversa e palo in soluzione unica. Al 38’ Zappacosta pesca Scamacca e con lui l'erroraccio del portiere irlandese. Vantaggio ottenuto a 2' dal 40', quando la precedente occasione era capitata al 12' con Koopmeiners. Ed è ancora RoboKoop a mancare la chance del raddoppio nel recupero del primo tempo, sparando su Kelleher. Il Liverpool fa la partita, ma Scamacca al 15’ si apposta davanti al secondo palo e infilza ancora il portiere: 2-0. Il finale è confusao, tra Var e imprecisione, che precedono il trionfo atalantino. Un gol annullato per offside a Salah, poi la comoda ribattuta di Pasalic che insacca il gol dell’apoteosi.

