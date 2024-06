Incani alla Procura europea 

Il sostituto procuratore generale Michele Incani, cagliaritano di 57 anni, è stato trasferito dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura alla Procura Europea: si occuperà di frodi comunitarie.

Incani è il magistrato che, assieme al Ros dei Carabinieri, ha coordinato le indagini per la cattura di Graziano Mesina, quando l’ex primula rossa si è reso irreperibile per circa un anno dopo l’ultima condanna a 30 anni per droga. La Procura Europea è un’istituzione indipendente dell'Unione con sede in Lussemburgo.

