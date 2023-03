Incandidabili perché con precedenti 

«Avevamo già chiuso il seggio e stavo per procedere allo spoglio delle schede. Mi notificarono il provvedimento i carabinieri, io ho parlato con la Prefettura e mi hanno spiegato che non si poteva provvedere allo loro proclamazione per via della legge Severino, in quanto nel certificato e nel casellario risultavano dei reati». A parlare ieri, davanti al Tribunale di Nuoro, la presidente del seggio elettorale di Loculi, Donatella Dau, che nel 2021 non proclamò consiglieri comunali Roberto Mura e Giuseppe Chessa, candidati nella lista che elesse sindaco Alessandro Luche. I due risultavano i più votati, ma con precedenti penali: non potevano essere eletti. Per l’accusa avevano autocertificato falsamente «di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità». Dau ha spiegato «come il presidente non entri in merito alla lista elettorale».

RIPRODUZIONE RISERVATA