Inaugurazione, l’ex mattatoio riapre le porte  

Riapre oggi le sue porte l’ex mattatoio di Guspini. Una rinascita che sa di occasione e di riscatto. Il processo di riconversione in centro di lavorazione di carni suine e prodotti ortofrutticoli del territorio ha permesso alla comunità di usufruire nuovamente di questi spazi storici e dietro questo successo c’è il progetto “Insieme per lo sviluppo e l’inclusione”, finanziato da Fondazione con il Sud per circa 2 milioni di euro.

La Cooperativa Santa Maria di Guspini è l’ente capofila, assieme ad altri enti e realtà del terzo settore, con il supporto scientifico dell’Università di Sassari. Il progetto opera nel territorio di Guspini e Arbus e vuole creare un ecosistema economico locale che possa generare lavoro, innovazione nei prodotti e inclusione sociale con la riabilitazione di persone in situazioni di disagio con la componente sociale che rappresenta il vero punto di forza del progetto.

«Crediamo nel valore della rete e della comunità», afferma Carla Serpi, coordinatrice e vice presidente di Tramas, l'impresa sociale nata per gestire il centro di trasformazione il cui presidente è Martino Scanu: «Il nostro progetto si struttura in maniera partecipata dalla comunità tramite la partecipazione attiva di numerose associazioni, ognuna delle quali svolge un lavoro fondamentale. È in atto un tirocinio di tre detenuti provenienti dalla Casa di Reclusione Is Arena di Arbus, finanziato con fondi Pon dal bando Milia della Regione», conclude Serpi. I locali sono aperti tutti i giorni, dalle 8,30 alle 20,30, in via Gramsci.

RIPRODUZIONE RISERVATA