Inaugurazione e nuove attività per il circolo Antonio Gramsci 

Il circolo politico e culturale decimese Antonio Gramsci è pronto per una nuova fase della sua storia e domani sera alle 18 nella sede di via Cagliari 22 ci sarà l’inaugurazione delle prossime attività. Interverranno la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu, il presidente dell’istituto Gramsci Gianfranco Bottazzi e l’amministratore della fondazione Berlinguer Gianni Piras.

Dopo la presentazione generale da parte del presidente Ottavio Schirru, verranno descritti alcuni dei progetti in partenza curati dal circolo Arci Bauhaus, dal periodico Vulcano, dal gruppo femminile e dalla compagnia teatrale (In)Stabile di Gianni Rallo. Tra le iniziative da citare una tre giorni dedicata alla Seconda guerra mondiale e ad alcune vicende di partigiani locali prevista per metà maggio, il lancio del progetto “web radio” da parte della redazione di Vulcano, un corso di illustrazione per ragazzi e le rappresentazioni sceniche basate sul lavoro di Jean Tardieu.

Format diversi ma obiettivi comuni: ritrovare la socialità e riflettere insieme su episodi e aspetti che hanno un impatto importante e diretto sulla vita di tutti i giorni, quali ad esempio la povertà di linguaggio e di pensiero. Saranno occasioni preziose per riprendere in modo semplice gli spunti di alcuni dei principali intellettuali contemporanei, riproposti alla luce di arti quali la recitazione, la letteratura o il disegno.

