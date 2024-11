Inaugurazione di “Casa Sea scout” 

La grinta è la stessa, come anche i sorrisi. Cambia solo il luogo e le attività che verranno svolte. Comincia un nuovo percorso per i ragazzi e le ragazze del gruppo Sea scout, che accoglie persone con disabilità intellettivo-relazionali. Al centro della filosofia di Sea scout c’è la pratica di numerose attività sportive, ricreative e culturali o legate all’economia domestica, che consentono a chi partecipa di ottenere risultati positivi nell’ambito della crescita e dell’autonomia personale. “Casa Sea scout” è la nuova sede di una grande famiglia e giovedì, dalle 10.30 alle 19.30, aprirà le porte a quanti saranno curiosi di conoscere questa realtà. «Invitiamo la città di Oristano a partecipare e a conoscerci più da vicino - commenta la presidente, Rita Taris - saranno i nostri ragazzi a mostrare le diverse attività che si praticheranno». La nuova sede, in via del Porto, ha diversi ambienti studiati e predisposti per lo svolgimento di ciascuna attività: dal teatro alla scrittura, dalla lettura ai momenti da trascorrere insieme, ma anche quelli dedicati alla cura di sé stessi. ( s. p. )

