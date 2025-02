Inaugurazione dell’anno giudiziario: oggi la cerimonia alla Corte dei conti 

Oggi, alle 10,30, in via Vittorio Angius 6, è in programma l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025 della Corte dei Conti.Ad aprire la cerimonia la presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per laSardegna, Donata Cabras, che terrà la propria relazione sull’attivitàsvolta nel 2024.

Seguiranno le relazioni del procuratore regionale, Presidente Maria Elisabetta Locci e del rappresentante dell’Ordine degli avvocati diCagliari Matteo Pinna. Previsti, inoltre l’intervento del presidente dellaSezione di controllo della Corte dei Conti per la Sardegna Antonio

Contu, il saluto del rappresentante del Consiglio di presidenza Francesco Cardarelli e del rappresentante dell’Associazione magistrati dellaCorte dei Conti consigliere Adriano Gribaudo.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming al link che sarà resodisponibile, nell’area notizie, sulla pagina regionale web della Corte dei Contiper la Sardegna.

