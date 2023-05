Inaugurato un tratto del lungomare 

Il nuovo look del lungomare di Portoscuso prende forma. Anticipando la conclusione definitiva dei lavori l’amministrazione comunale, in vista della festa della patrona Santa Maria d’Itria per fine mese, ha deciso di aprire il tratto di lungomare interessato dai lavori di riqualificazione dei mesi scorsi.

L’intervento, il primo lotto, è iniziato dalla parte di lungomare più vicina al Municipio: eliminati tutti i vecchi gradini che conducevano alla piazza del palazzo Municipale, l’opera è quasi terminata. «Diciamo che il 95 per cento dell’intervento è concluso - dice Giorgio Alimonda, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - abbiamo deciso di anticipare in onore della nostra patrona, il lungomare si presenterà con nuovo aspetto per la festa del 30 maggio. Restano da fare alcune rifiniture e dei camminamenti che saranno completati in breve tempo. Quest’opera renderà ancora più bella e accogliente la nostra cittadina».

La riqualificazione del lungomare di Portoscuso è appena cominciata, con la conclusione del primo lotto. La seconda parte dell’intervento, che interesserà la passeggiata che costeggia il porticciolo turistico, dovrebbe iniziare dopo l’estate.

