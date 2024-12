Inaugurato un centro per combattere la piaga del randagismo 

È stato inaugurato nei giorni scorsi a Fluminimaggiore il Centro per la microchippatura dei cani e per la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline. «Un presidio – ha spiegato Stefania Massa, assessora per la Sanità – dove i veterinari della Asl, potranno operare per le inoculazioni dei microchip nei cani e per la sterilizzazione dei gatti, appartenenti agli insediamenti spontanei riconosciuti con ordinanza dal sindaco. Il servizio sarà disponibile anche per i cittadini dei paesi vicini, come ad esempio Buggerru». Ottenuto grazie al recupero dei locali del vecchio mattatoio comunale nel rione Perd’e Fogu, tutta la struttura è costata al Comune solo una spesa aggiuntiva di 2.000 euro, stanziati attraverso i fondi del proprio bilancio. «Tutto il resto è stato realizzato con i lavoratori dei cantieri Lavoras – ha fatto presente Marco Cau, assessore ai Lavori pubblici – oltre ai diversi interventi eseguiti anche dagli operai comunali». All’inaugurazione erano presenti anche i veterinari dell’Asl Sulcis. «Siamo lieti di avere un centro per la microchippatura dei cani e per la sterilizzazione delle colonie presso Fluminimaggiore – ha detto Massimo Maggio, direttore del servizio Siapz – perché sarà utile per combattere la piaga del randagismo e offrire un servizio in più al territorio».

