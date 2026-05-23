Inaugurato l’impianto per le mandorle bio 

Una novità per i mandorlicoltori in Sardegna. È stato inaugurato a Sestu, nella cooperativa S’Atra Sardigna, il primo impianto di lavorazione della mandorla biologica in Sardegna, uno dei primi in Europa. Un investimento di 700 mila euro, con il contratto di filiera del Pnrr, circa 70 ettari impiantati e una dozzina di produttori associati con la cooperativa. «Le mandorle arrivano qui e vengono lavorate per ricavarne diversi prodotti, nello stesso posto, mentre prima bisognava andare in stabilimenti diversi», spiega il presidente della coop, Mario Cirronis. Nella stessa occasione è stato inaugurato anche il Biofestival, organizzato dal BioDistretto Sud Sardegna e Arcipelago del Sulcis. «l’obiettivo è far conoscere l’importanza della produzione locale, le prossime tappe a Serramanna e Calasetta», dichiara il coordinatore Paolo Costa. «Questo è un nostro orgoglio», ha detto la sindaca Paola Secci.

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