Via dei Nasturzi.
18 settembre 2025 alle 00:17

Inaugurato l’anno scolastico, l’appello dei bimbi per la pace 

Inaugurazione dell’anno scolastico con un pensiero rivolto ai bambini che vivono il dramma della guerra. L’incontro ieri mattina nella scuola primaria di via dei Nasturzi, a Flumini, con tanti alunni presenti insieme a insegnanti alla dirigente scolastica Maria Gabriella Bussu.

Per l’occasione i bimbi hanno voluto leggere alcuni loro pensieri, dedicati soprattutto alla voglia di pace, usato spesso come sinonimo di “amore”, e all’urgenza di fermare le guerre. Non sono mancati inoltre i richiami al rispetto dell’ambiente, affinché il mondo di domani possa essere migliore e la tutela della natura sia un principio fondamentale della società.

Presente anche il sindaco Graziano Milia: «Oggi apriamo ufficialmente l'anno scolastico, un mondo bellissimo, l’unico, in questi tempi difficili, che ci può garantire un po' di speranza. Ce la consegnano le stesse parole pronunciate oggi dalle bambine e dai bambini, dette col cuore, in maniera molto semplice e diretta. Con i loro pensieri sulla pace e sull’ambiente hanno centrato i due valori da difendere maggiormente nel mondo di oggi», ha sottolineato Milia. «In tanti Paesi oggi si vive con la paura di non poter tutelare la salute del proprio figlio o addirittura di non poterlo sfamare. Noi siamo fortunati, ma abbiamo il dovere di pensare anche a loro, e di lavorare per difendere l’ambiente esattamente come per la pace». Milia ha poi concluso ricordando che «i giovani sono la parte decisiva della società, determinante per il nostro futuro».

