Inaugurato in via Escrivà il centro diurno per disabili 

É stato inaugurato il centro diurno di via Escrivà dove prenderà vita il progetto “Rete” rivolto ai cittadini più fragili con l’obiettivo di rendere la comunità sempre più inclusiva, equa e solidale, favorendo una rete di relazioni sociali. Nello spazio un’educatrice accompagnerà loro in un percorso di crescita e sarà presente anche un’operatrice socio-sanitaria.

Il centro sarà attivo 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Promuovere l’integrazione dei disabili nella vita quotidiana e nelle attività sociali si conferma una priorità dell’amministrazione, che continua a lavorare per soddisfare i bisogni di tutti i cittadini.

«L’inaugurazione di un centro diurno per disabili rappresenta un momento significativo e simbolico per la comunità – dice l’assessora alle politiche sociali Manuela Serra – strutture come queste offrono un supporto fondamentale per le persone con disabilità, fornendo opportunità di sviluppare competenze. Importante sarà instaurare una comunicazione attiva con le famiglie degli utenti, coinvolgendole nel processo, ascoltando le loro esigenze e suggerimenti. Ci impegneremo anche ad implementare un sistema di monitoraggio e raccolta di reazioni per valutare l'efficacia del servizio e apportare migliorie eventuali. È fondamentale continuare a lavorare per garantire un futuro migliore per tutti gli utenti». (f. c.)

