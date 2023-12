Inaugurato il villaggio della solidarietà 

Taglio del nastro ieri da parte del consigliere Franco Tocco per il villaggio della solidarietà “Fatto per bene”, che si potrà visitare anche oggi per l’intera giornata a Sa dom'e Farra. Si potranno ammirare le creazioni di oltre trenta artigiani mentre i bambini potranno divertirsi nella casa di Babbo Natale. Parte del ricavato delle vendite andrà alla Caritas parrocchiale della basilica di Sant’Elena. L’iniziativa è dell’associazione culturale e ricreativa Sette Note e più.

Nello stand delle sorelle Simonetta e Valentina Lecis ci sono gli orecchini di perline rigorosamente fatti a mano e i lavori all’uncinetto e poi salottini e mobiletti in legno dell’associazione Killia e le candele in cera di soia di Debora Melis. Le signore di Capelvenere sono arrivate con il loro mondo variegato di centrini, presine, borse, alberelli e tanto altro e poi c’è anche Tommaso Mannai per tutti Tommy Art, che il periodo del Covid ha trasformato in un artista capace di lavorare legno e sughero come fossero opere d’arte. «L’ultima mia creazione? Adesso regalo nuova vita ai vinili trasformandoli in orologi», racconta. Ci sono anche i bellissimi carretti in legno di Franco Serra e i lavori in das e pasta di mais di Ivana Garau. Ieri a benedire gli stand è arrivato anche il parroco della basilica don Alfredo Fadda.

