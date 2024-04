Inaugurato il rondò: riaperto l’accesso alla 130 da viale Cagliari 

Inaugurazione del nuovo rondò e giornata di svolta, quella di ieri, per la mobilità di Elmas e della 130. È stata riaperta al traffico la porzione di viale Cagliari che consente l’accesso sulla strada statale e sono stati completati i lavori di realizzazione della rotonda necessaria a gestire i flussi di traffico in entrata e in uscita all’altezza dell’ex Fas. Si tratta di un’opera interna a una lottizzazione privata che andrà a inserirsi armonicamente con il progetto che prevede l’eliminazione degli incroci a raso nella Statale 130 da Cagliari a Decimomannu.

Le prove tecniche nella rotatoria erano iniziate lo scorso ottobre dopo una chiusura durata due mesi. Ma ne sono passati altri sette per consentire la conclusione di tutte le opere.

Viale Cagliari, prosecuzione di via Sulcitana, è un’arteria fondamentale per i tanti cittadini di Elmas e dei paesi limitrofi che possono percorrere una strada alternativa rispetto alla Statale, soprattutto negli orari di punta durante i quali si formano lunghe code ai semafori. Da ieri è possibile accedervi anche per immettersi dalla 130 verso Elmas e, in un prossimo futuro, nella strada ancora in costruzione che porta verso l’aeroporto e la nuova zona commerciale.

Intanto l’Anas procede al restringimento di carreggiata, che durerà fino al 30 aprile, sullo svincolo per Elmas per consentire l’ultimazione dei lavori propedeutici all’apertura al traffico delle rampe in ingresso e uscita della 130 in direzione Cagliari.

