Inaugurato il raccordo stradale di Sant’Orsola 

Un km e 700 metri di raccordo stradale tra l’ex 131, il quartiere di Sant’Orsola e la “Buddi Buddi”. Taglio del nastro ieri per la bretella, finanziata con 8 milioni e mezzo di euro, divisi tra ex Provincia e Regione. «Sposterà la parte veicolare - riferisce il sindaco, cittadino e metropolitano, Giuseppe Mascia - attraverso un asse che non solo risolve l’ingresso in città ma soprattutto distribuisce meglio il flusso delle auto verso Cagliari, Alghero, Ittiri».

Una sorta di circonvallazione a nord di Sassari che, tra l’altro, si articola pure per un tratto sopraelevato, lungo 300 metri e retto da dieci campate, che scavalca la linea ferroviaria Sassari-Chilivani. L’opera ha visto la luce grazie all’impegno negli anni di molti amministratori, alcuni dei quali presenti all’inaugurazione, e diverse giunte regionali, inclusa l’attuale. «Nel 2024, appena insediati - dichiara infatti Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori Pubblici - abbiamo assegnato un milione e mezzo, insieme alla Provincia, per finire un’arteria importante attesa da tanti». Il cantiere ha subito qualche rallentamento a causa delle intense piogge degli ultimi mesi per poi concludersi nei giorni scorsi a distanza di oltre tre anni dalla consegna dei lavori. Da completare ancora invece due stradine laterali. (e.fl.)

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