Inaugurato il presepe di Pasqua 

Nella parrocchia San Giuseppe Artigiano di Rio Murtas (frazione di Narcao) è stato inaugurato, per la prima volta, il presepe di Pasqua. «Da alcuni anni, nelle città come Cagliari, Sassari e Roma - spiega don Diego Cerniglia, amministratore della parrocchia - vengono realizzati i presepi di Pasqua. Le statue le abbiamo comprate a Iglesias, mentre a realizzare il presepe sono stati quattro riomurtesi che, per un mese, si sono incontrati e hanno ideato il tragitto della passione, morte e risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo. Il presepe inizia dall'agonia di Gesù al monte degli Ulivi, poi il processo davanti a Ponzio Pilato, la flagellazione, Gesù caricato del legno della croce, il Cireneo, l'incontro con Maria sua Madre, una delle tre cadute, le donne pie, la Veronica, la spogliazione delle vesti, crocifissione e morte in croce, la deposizione nel sepolcro e, infine, la risurrezione. Tra i materiali utilizzati: ghiaia, mattoni di fango rossi, sabbia, prato finto, rami di ulivo e delle pietre grandi».

