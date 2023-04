Inaugurato il parco-giochi del Rotary 

Tre giostrine, uno scivolo e un'altalena, all'ombra dei gelsi, nel giardino che si affaccia su piazza Elena di Gallura: è stato inaugurato, ieri, il nuovo parco giochi, donato alla città dal Rotary Club Olbia, dopo quello allestito sul lungomare Cossiga.

«Speriamo che occasioni di questo tipo possano moltiplicarsi e attrattive come questa diventino sempre più diffuse affinché Olbia, anche se non è l'ultima città per dimensioni di verde pubblico fruibile, possa competere con le altre città», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, tagliando il nastro. «L'obiettivo di questa iniziativa era donare uno spazio fruibile per le nuove generazioni e contribuire, con l'arredo urbano, a rendere la città sempre più vivibile e a farla salire sempre più in alto nelle classifiche delle destinazioni turistiche preferite», ha dichiarato il presidente pro tempore del Rotary, Mario Garau.

