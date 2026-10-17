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Iglesias.
18 ottobre 2026 alle 00:09

Inaugurato il parco della chiesa bizantina di San Salvatore 

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È stato inaugurato, ieri mattina a Iglesias, il rinnovato parco della chiesa bizantina di San Salvatore. Alla cerimonia erano presenti il vescovo di Iglesias monsignor Mario Farci, il sindaco Mauro Usai, gli assessori, le autorità cittadine e numerosi cittadini.

«Rendere accessibile un parco molto bello e una chiesa importante, trasformando questo spazio in un luogo di inclusione e aggregazione», ha detto Usai, che ha evidenziato «l’assenza di barriere architettoniche, l’illuminazione e la possibilità di frequentare il parco anche nelle ore serali. Un’opera pubblica non ha solo un senso estetico, ma anche sociale». Il sindaco ha poi annunciato l’intenzione di incrementare ulteriormente le alberature. L’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas ha risposto alla rete “I Giardini della Biodiversità”, che ha ricordato gli otto anni dedicati alla custodia e alla valorizzazione dell’area, con attività rivolte anche alle nuove generazioni: «Il parco sarà fruibile a tutta la cittadinanza. Abbiamo riqualificato un area che necessitava di un intervento». La rete ha inoltre ricordato gli alberi e gli allori presenti in passato, ringraziando le persone che hanno contribuito a salvare il luogo dal degrado. Il sito, salvato dalla famiglia Manca, verrà probabilmente affidato alla Diocesi. (ma. l.)

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