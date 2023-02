Inaugurato il parco dedicato ai Martiri delle Foibe 

Anche Sestu fa la sua parte per celebrare il Giorno del Ricordo: ieri è stato inaugurato il parco Martiri delle Foibe, nell’area verde di via Leoncavallo. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Paola Secci e la giunta, insieme alla maggioranza e al consigliere regionale Fausto Piga.

«L'amministrazione sestese ha voluto intitolare uno spazio pubblico nel Giorno del Ricordo, in memoria dei quasi ventimila italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe, dalle milizie della Jugoslavia di Tito, alla fine della Seconda guerra mondiale», ha dichiarato la sindaca al momento di scoprire la targa. «Il Parco delle vittime delle Foibe sarà memoria viva per i nostri concittadini. Credo sia doveroso nei confronti dei giovani e delle generazioni future far conoscere una parte della storia che è rimasta a lungo sconosciuta». Tra i firmatari della mozione, approvata dalla maggioranza, c’è il consigliere Maurizio Meloni: «Come rappresentante in consiglio comunale di Fratelli d’Italia esprimo a nome del mio gruppo politico un sentito ringraziamento all’amministrazione che ha accolto la mozione», ha sottolineato.

Come ha evidenziato l’assessora al Verde pubblico, Roberta Argiolas, nel parco ci saranno giochi e anche un monumento, creato dal sestese Benito Pili: «L’obiettivo è rendere l’area fruibile per la cittadinanza ed offrire accanto alle attività ludiche uno spazio di riflessione». Per il vicesindaco Massimiliano Bullita «sarà una scultura di alto valore artistico ed evocativo di cui a breve tutta la cittadinanza potrà godere».

RIPRODUZIONE RISERVATA