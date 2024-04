Inaugurato il parco con i giochi inclusivi 

Un giardino che da quasi trent’anni è il quartier generale del Polisoccorso, da sempre aperto ai residenti che qui portano i bambini in occasione delle feste di compleanno o per trascorrere allegri pomeriggi al sole. L’area verde di via Liguria da ieri è diventata anche un parco inclusivo e intergenerazionale, grazie ai nuovi giochi installati dall’Uniat aps nell’ambito del progetto OASI finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al taglio del nastro c’erano il sindaco Mario Conoci, il presidente nazionale e il delegato regionale dell’associazione di promozione sociale Uniat Pietro Pellegrini e Marco Foddai e il direttivo del Polisoccorso. Uno spazio aperto alla cittadinanza come luogo di incontro e integrazione, un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo delle associazioni e soggetti pubblici, come è stato sottolineato anche dal sindaco Conoci durante l’inaugurazione. «Questo è un luogo a cui gli algheresi tengono tantissimo, – ha confermato il primo cittadino – frequentato dalle famiglie locali ma anche dai turisti. Una realtà aperta a tutti e penso che questo progetto possa essere un esempio anche per altre realtà» . Un piano da 15mila euro di fondi ministeriali che consentirà l'accesso a diversi giochi anche ai bimbi con disabilità.

