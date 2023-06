Inaugurato il nuovo ponte di Fontanamare 

Fontanamare ha di nuovo il suo ponte: dopo il crollo di tre anni fa, in cui rimase coinvolto un camion della spazzatura con a bordo due operatori, ieri mattina auto, moto e pedoni hanno potuto raggiungere il parcheggio, e quindi la spiaggia, direttamente dalla provinciale attraversando un ponte nuovo di zecca. Un’attesa durata tre anni.

L’inagurazione

«Era ora, i primi a dirlo siamo noi - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - abbiamo dovuto riassegnare il bando a nuova azienda, la Manini Prefabbricati, che si è dimostrata seria e affidabile rispettando i termini dei lavori. Questa estate 2023 sarà finalmente un’estate con il ponte operativo, questo era il nostro obiettivo. Una struttura costruita con un materiale innovativo, la fibra di vetro, che la mette al riparo dall’aggressività dell’ambiente che in queste condizioni a due passi dal mare è massima». Il ponte di Fontanamare è il primo in Europa in cui viene impiegato questo materiale. «Il vecchio ponte ha avuto un crollo anticipato proprio a causa della corrosione del ferro dovuta all’aggressività dell’ambiente - dice Fausto Mistretta, progettista dell’opera - per superare il problema abbiamo integrato le normali armature in cemento armato con travi in vetroresina, un materiale che resiste alla massima aggressività, garantendoci quindi una lunga durabilità del nuovo ponte».

Anni di disagi

Nei primi due anni successivi al crollo la spiaggia di Fontanamare, sul litorale gonnesino, è rimasta inaccessibile. Non sono mancate le polemiche e le lamentele dei bagnanti che, per cause di forza maggiore, si sono visti costretti a rinunciare alla spiaggia del cuore. L’anno scorso l’amministrazione comunale ha sistemato una stradina interna alla pineta con un ponticello da cui si arrivava fino al parcheggio e quindi alla spiaggia. Superata la parentesi della prima impresa che non ha portato a termine i lavori, si è proceduto con un nuovo bando. Ieri l’inaugurazione, due corsie più un percorso ciclopedonale. Resta da ultimare l’illuminazione sul ponte. Tra le persone presenti all’inaugurazione c’era anche Roberto Pastorini, l’autista del camion della De Vizia che il 2 aprile 2020, con un altro collega, è rimasto coinvolto nel pauroso crollo del ponte, fortunatamente senza conseguenze. Dopo il taglio del nastro è transitato nel ponte a bordo del mezzo. «Dopo il crollo di tre anni fa è bello poter fare questo tragitto in tutta serenità», dice.

