SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Guasila
13 settembre 2026 alle 01:29

Inaugurato il nuovo polo scolastico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo undici anni è stato inaugurato a Guasila il polo scolastico realizzato nei locali riqualificati dell’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cima” e dedicato all’artista sarda Maria Lai. Da domani gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado entreranno in una struttura moderna, accogliente e pensata per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea. L’intervento ha puntato non solo sulla sicurezza e sull’efficienza ma anche sulla qualità architettonica.

Sono state inaugurate anche la palestra, intitolata a Gigi Riva, alla presenza del figlio Nicola, e la biblioteca, dedicata a Grazia Deledda. «Sento l’entusiasmo delle famiglie e leggo nei volti dei bambini la gioia per un luogo tutto nuovo, dove vivere parte dell’infanzia e adolescenza. Con la Regione abbiamo investito sugli edifici ma anche sulla qualità degli spazi e sulle opportunità per i più giovani», ha detto la sindaca Paola Casula. Alla cerimonia era presente l’assessora regionale alla Pubblica istruzione Ilaria Portas. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Un Cagliari stellare trionfa a Bergamo

I rossoblù si rimangiano l’Atalanta: finisce 1-2 e, per una notte, sono secondi 
l Nello Sport
Il focus

Turismo, ottima stagione «Ma l’Isola è al limite»

Black out e reti in sofferenza, incassi in crescita: la doppia faccia di un’annata che sarà un successo 
Marco Noce
L’ultima odissea nei racconti dei protagonisti: una volta a terra bisogna fare la denuncia al servizio “Lost and found”

I passeggeri su un volo, i bagagli in quello dopo: «Questa è la Continuità»

Caos valigie sulle tratte tra Cagliari e Milano Monta la protesta: «Non ne possiamo più»  
Alessandra Carta
Il dramma

Soffocata dal marito, nessun segno di difesa sul corpo dell’81enne

Domani l’interrogatorio di Giovanni Secci, Mariolina Seguri soffriva di gravi patologie 
Raffaele Serreli Francesco Pinna
La storia

L’amore e il mare oltre il buio

Giancarlo è cieco, Riccardo è un bagnino: assieme hanno nuotato al Poetto 
Angela Caddeo
L’intervista

Peppino Loddo: «La mia scuola è una risorsa»

Dopo anni di manifestazioni e vertenze va in pensione: «Amo il Diritto, farò l’avvocato degli ultimi» 
Lorenzo Piras
Il ritorno

Di Battista in Italia, ricoverato al Gemelli

L’aeroambulanza dell’ex esponente M5S è atterrata a Ciampino ieri all’alba 
festa dell’unità

La presidente e il Pd, le rose e le spine

Todde e Lai rinsaldano l’alleanza ma resta il punto dolente della sanità 
Caterina Fiori