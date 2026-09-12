Inaugurato il nuovo polo scolastico 

Dopo undici anni è stato inaugurato a Guasila il polo scolastico realizzato nei locali riqualificati dell’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cima” e dedicato all’artista sarda Maria Lai. Da domani gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado entreranno in una struttura moderna, accogliente e pensata per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea. L’intervento ha puntato non solo sulla sicurezza e sull’efficienza ma anche sulla qualità architettonica.

Sono state inaugurate anche la palestra, intitolata a Gigi Riva, alla presenza del figlio Nicola, e la biblioteca, dedicata a Grazia Deledda. «Sento l’entusiasmo delle famiglie e leggo nei volti dei bambini la gioia per un luogo tutto nuovo, dove vivere parte dell’infanzia e adolescenza. Con la Regione abbiamo investito sugli edifici ma anche sulla qualità degli spazi e sulle opportunità per i più giovani», ha detto la sindaca Paola Casula. Alla cerimonia era presente l’assessora regionale alla Pubblica istruzione Ilaria Portas. (sev. sir.)

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