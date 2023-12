Inaugurato il nuovo ospizio 

È stata inaugurata la nuova residenza per anziani “Villa Vittoria”, realizzata dal Comune nella piccola frazione di Seuni. È la prima residenza per anziani a cinque stelle della Trexenta: una struttura circondata da un’area verde, con ampie terrazze e “giardini d’inverno” (ambienti per il relax caldi in inverno e freschi in estate) in grado di garantire il benessere degli ospiti anche grazie a luoghi luminosi e accoglienti. Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Alessio Piras, ha preso la parola l’assessora residente a Seuni Valeria Pardu: «Abbiamo dimostrato che anche in una piccola frazione di 100 abitanti, generalmente abituata a vedere soccombere nel tempo i servizi, è possibile realizzare progetti importanti per la comunità se esiste una concreta volontà e visione politica-amministrativa». La gestione è affidata alla cooperativa sociale Lago & Nuraghe. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA