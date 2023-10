Inaugurato il nuovo asilo 

Gli scolaretti sono stati accolti da un gruppetto di residenti che abita intorno alla nuova sezione primavera di Arbatax. Un benvenuto speciale per i piccoli prima di essere presi per mano dalle insegnanti e cominciare il percorso educativo in quella che, fino allo scorso anno, era una scuola materna, poi dismessa dal ministero dell’Istruzione. Il Comune, per abbattere le liste d’attesa delle famiglie, ha convertito la struttura in una sezione che, da lunedì, ospita 18 bambini tra i 24 e i 36 mesi, una fascia delicata con esigenze importanti delle famiglie, alle quali l’amministrazione ha risposto con un’organizzazione dei servizi qualificata. La gestione è affidata alla cooperativa sociale Bimbo club che, in via sperimentale, organizzerà e provvederà all’educazione e alla prima formazione dei bambini. All’inaugurazione era presente una larga rappresentanza della Giunta. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA