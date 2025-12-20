Inaugurato il museo delle auto d’epoca 

È stato inaugurato ieri a Mandas il nuovo museo regionale delle auto d’epoca e storiche “Attilio Mocci Demartis”. L’apertura della mostra permanente nel locale storico “Sa ruga de is Marongius”, in via Dante 4, è avvenuta nella prima giornata della rassegna “Saboris Antigus” ed è stata anticipata da un corteo di auto d'epoca per le vie del paese.

È la prima mostra permanente dedicata al valore della nostalgia e del fascino dei veicoli storici. Durante la cerimonia di inaugurazione è stato possibile ammirare la Giulia Alfa Romeo in dotazione alcuni decenni fa ai carabinieri. «Per questo è doveroso ringraziare l’Arma, in modo particolare il generale Francesco Rizzo, comandante della Legione Sardegna, il generale Luigi Grasso, comandante provinciale, il capitano Luca Delle Vedove della Compagnia di Dolianova e il nostro maresciallo Francesco Costante», ha detto il sindaco Umberto Oppus, dopo il simbolico taglio del nastro per l’inaugurazione.

