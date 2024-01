Inaugurato il murale dei ragazzi speciali 

C’è la torre di Cala Pira, il blu del mare, il verde delle montagne. E ancora animali, uccelli, natura. C’è tutto questo nel murale da dieci metri inaugurato ieri nella parete della palestra comunale di Olia Speciosa che si affaccia sulla strada. Un murale realizzato nell’ultimo mese dai cittadini di Castiadas (in particolare dai ragazzi speciali) sotto la guida dell’artista e maestro di pittura Giorgio Polo nell’ambito del progetto di inclusione sociale “Spiccare il volo” avviato lo scorso anno assieme alla cooperativa Villaggio Carovana. A tagliare il nastro il sindaco Eugenio Murgioni: «È un lavoro eccezionale - ha detto - fatto da ragazzi sempre felici e sorridenti. L’anno prossimo faremo un altro murale, nell’altra parete». Nel progetto della cooperativa ci sono anche laboratori artigiani e di pasta fresca: «Creerò una vetrina in municipio - ha aggiunto - per esporre i lavori di questi splendidi ragazzi». (g.a.)

