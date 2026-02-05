Inaugurato il murale dei campioni, l’emozione del figlio di Riva 

Un mare di gioia rossoblù ha invaso il piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70 a Sestu. All’inaugurazione del murale dedicato al Cagliari dello scudetto c’era Nicola Riva, il figlio di Gigi, immortalato su quel muro; insieme alla sindaca e ad altri consiglieri e assessori, Giorgia Argiolas rappresentante del Cagliari Calcio, il club di tifosi della cittadina, e poi tantissimi bambini delle scuole.

«Lo sport è anche ricordare le persone che hanno segnato la nostra storia, anche lo sport è cultura ed è importante trasmetterla ai nostri ragazzi», ha detto la sindaca Paola Secci. Un’opera voluta dal Comune, terminata lo scorso luglio, dall’artista Andrea Ferru, mentre il fratello Alessandro ha ripristinato il muro, dove prima c’erano altri murales sbiaditi. «Mentre lavoravamo c’era sempre qualcuno che veniva a farci i complimenti, ad offrirci da bere», ha ricordato Andrea Ferru, «ciò che mi ha più colpito è stata l’umiltà di Riva, il suo attaccamento a questa terra che lo ha accolto a braccia aperte».

Nicola Riva è stato accolto come una star dai bambini, e si è fermato a lungo a concedere autografi. «Papà e gli altri hanno davvero fatto una grande impresa, qualcosa che fa parte della storia della Sardegna, non solo calcistica», ha affermato, «porterò le mie figlie a vedere questo murale». Per la nutrita delegazione del Club Cagliari Calcio ha poi parlato il presidente Maurizio Meloni,consigliere comunale, che ha ringraziato tutti, prima di leggere i nomi dei giocatori di quella mitica squadra, con la voce un po’ incrinata dal pianto, al momento di ricordare chi non c’è più. Una cerimonia festosa, ma anche commossa.

E intanto tra le bancarelle del mercato i clienti e i commercianti mettevano da parte i prodotti per guardare, scattare una foto. «Servirebbero più giornate come questa, per ricordare i grandi dello sport, i valori giusti, soprattutto oggi, quando tutto sembra governato solo dall’interesse economico», ha detto l’assessore allo Sport Mario Alberto Serrau.

Il taglio del nastro ha chiuso simbolicamente la riqualificazione di quest’area, dove fu posata la prima pietra del piazzale, nel 2023, quando c’erano Adriano Reginato, Giuseppe Tomasini e Ricciotti Greatti. «Ora continuiamo ad investire per migliorare i nostri impianti sportivi», ha detto la sindaca.

