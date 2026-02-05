VaiOnline
Sestu.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Inaugurato il murale dei campioni, l’emozione del figlio di Riva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un mare di gioia rossoblù ha invaso il piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70 a Sestu. All’inaugurazione del murale dedicato al Cagliari dello scudetto c’era Nicola Riva, il figlio di Gigi, immortalato su quel muro; insieme alla sindaca e ad altri consiglieri e assessori, Giorgia Argiolas rappresentante del Cagliari Calcio, il club di tifosi della cittadina, e poi tantissimi bambini delle scuole.

«Lo sport è anche ricordare le persone che hanno segnato la nostra storia, anche lo sport è cultura ed è importante trasmetterla ai nostri ragazzi», ha detto la sindaca Paola Secci. Un’opera voluta dal Comune, terminata lo scorso luglio, dall’artista Andrea Ferru, mentre il fratello Alessandro ha ripristinato il muro, dove prima c’erano altri murales sbiaditi. «Mentre lavoravamo c’era sempre qualcuno che veniva a farci i complimenti, ad offrirci da bere», ha ricordato Andrea Ferru, «ciò che mi ha più colpito è stata l’umiltà di Riva, il suo attaccamento a questa terra che lo ha accolto a braccia aperte».

Nicola Riva è stato accolto come una star dai bambini, e si è fermato a lungo a concedere autografi. «Papà e gli altri hanno davvero fatto una grande impresa, qualcosa che fa parte della storia della Sardegna, non solo calcistica», ha affermato, «porterò le mie figlie a vedere questo murale». Per la nutrita delegazione del Club Cagliari Calcio ha poi parlato il presidente Maurizio Meloni,consigliere comunale, che ha ringraziato tutti, prima di leggere i nomi dei giocatori di quella mitica squadra, con la voce un po’ incrinata dal pianto, al momento di ricordare chi non c’è più. Una cerimonia festosa, ma anche commossa.

E intanto tra le bancarelle del mercato i clienti e i commercianti mettevano da parte i prodotti per guardare, scattare una foto. «Servirebbero più giornate come questa, per ricordare i grandi dello sport, i valori giusti, soprattutto oggi, quando tutto sembra governato solo dall’interesse economico», ha detto l’assessore allo Sport Mario Alberto Serrau.

Il taglio del nastro ha chiuso simbolicamente la riqualificazione di quest’area, dove fu posata la prima pietra del piazzale, nel 2023, quando c’erano Adriano Reginato, Giuseppe Tomasini e Ricciotti Greatti. «Ora continuiamo ad investire per migliorare i nostri impianti sportivi», ha detto la sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia