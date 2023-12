Inaugurato il mercatino di Natale 

È stato inaugurato ieri al parco Matteotti in via Marconi, il mercatino di Natale organizzato dalla Pro loco. Sono venti le casette in legno che ospitano gli artigiani con le loro più svariate creazioni e non mancano nemmeno i prodotti locali come dolci, torrone, miele e tanto altro. Il mercatino che si inserisce nel villaggio di Natale che prevede tante iniziative diverse, resterà aperto fino al sei gennaio.

Ad accogliere i visitatori all’ingresso del giardino c’è anche un grande albero di Natale. I quartesi potranno così inoltrarsi nell’area verde per scegliere un pensierino da donare ai propri cari per le feste. E anche oggi sarà una giornata ricca di iniziative. In via Porcu il Ccn organizza dalle 17 il Game village e poi la parata Utopie di Natale con Steampunk Sardegna e le stazioni dei giochi da tavolo. Per l’occasione la strada sarà chiusa al traffico nel tratto da piazza Azuni a piazza Dessì ed è previsto anche il divieto di sosta. Shopping e iniziative anche in viale Colombo. (g. da.)

