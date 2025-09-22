VaiOnline
Is Mirrionis.
23 settembre 2025 alle 00:29

Inaugurato il laboratorio urbano della creatività  

Is Mirrionis riconquista la piazza senza nome e inaugura un Con una partecipazione di 50 studenti universitari e tantissimi cittadini ieri il Comune ha celebrato l’installazione pubblica realizzata nella piazza di fronte alla ex scuola popolare nel nucleo Sacripanti.

Gli studenti, guidati dai professori Ivan Blecic e Carlo Atzeni del Dipartimento di DICAAR dell’Università di Cagliari, hanno dato vita a una settimana di laboratorio a cielo aperto nel quartiere Is Mirrionis, trasformando uno spazio “senza nome” in uno spazio comune di creatività, autocostruzione e dialogo tra Università, Enti e residenti.

L’iniziativa rientra nel programma integrato di rigenerazione delle periferie promosso dall’Amministrazione comunale di Cagliari, in linea con le linee guida del nuovo Piano urbanistico comunale (Puc).

«La rigenerazione dei quartieri non si costruisce solo con le opere, ma con la partecipazione attiva delle persone», ha detto Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale del Comune di Cagliari «Grazie alla collaborazione con l’Università, con la Regione e con Area e con tutte le cittadine e i cittadini, che hanno contribuito, consegniamo al quartiere uno spazio trasformato dal cosiddetto “urbanismo tattico”, affinché gli abitanti possano prendersene cura e farlo vivere. Rigenerare significa attivare energie, ridare dignità a spazi pubblici dimenticati, coinvolgere le realtà vive dei quartieri senza mai dimenticare il contesto che ci circonda».

RIPRODUZIONE RISERVATA

