Inaugurato il centro servizi portuale 

Il porto di Porto Torres si presenta come un grande cantiere tra opere già appaltate e altre terminate per un totale di oltre 50 milioni, interventi infrastrutturali che il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana, ha illustrato con sopralluoghi nelle principali aree portuali interessate. Il primo taglio del nastro è per il Centro servizi portuale, la struttura inaugurata ieri dopo due anni e mezzo di lavori per un importo di 2 milioni e 752 mila euro, per realizzare uno stabile moderno suddiviso in quattro aree: uffici dell’Autorità di Sistema Portuale e del cluster portuale; uno spazio da destinare al mercato ittico e una sala conferenze da circa 170 posti intitolata a Monica Cozzi, funzionaria dell’AdSP, prematuramente scomparsa. Tra le opere concluse anche il Travel Lift da 700 tonnellate, mentre sono in corso i lavori dell’Antemurale di Ponente, la più grande opera portuale, della banchina degli Alti fondali dove è previsto un altro Centro servizi. Terminati anche i nuovi check point di security, e in fase di avvio la Darsena Servizi. «Il porto sta vivendo una stagione di particolare fermento, con numerosi interventi completati,- ha detto Deiana - cantieri aperti e opere infrastrutturali che, a breve, potranno andare in appalto e proiettare lo scalo verso una definitiva dimensione competitiva». (m.p.)

