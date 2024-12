Inaugurato il Centro di formazione del Cagliari calcio 

Le opere di Maria Lai hanno fatto da cornice all’inaugurazione del Centro di formazione del Cagliari calcio. È il terzo in Sardegna, dopo quelli di Cagliari e Alghero. Ieri pomeriggio nello Spazio Cinquesse, sala interna alla Cantina Antichi Poderi di Jerzu, i dirigenti del settore giovanile della società rossoblù hanno presentato la nuova realtà che s’insedia in Ogliastra. Ad accogliere la delegazione del Cagliari il sindaco di Jerzu, Carlo Lai, Marcello Usala, presidente della Cantina, Giacomo Pilia, presidente del Cannonau Jerzu, e Maria Sofia Pisu, nipote di Maria Lai, erede esclusiva dei diritti d’autore sulle opere dell’artista. «Abbiamo scelto Jerzu per meritocrazia. È una società che ha dimostrato serietà, competenze e tanta professionalità. L’Ogliastra e le zone vicine - ha detto Pierluigi Carta, direttore sportivo del settore giovanile del Cagliari - hanno un grande bacino di giocatori». All’inaugurazione del Centro di formazione hanno preso parte anche dirigenti di vari club dilettantistici ogliastrini. «Ci auguriamo che tutta l’Ogliastra possa collaborare, affinché si possa crescere tutti insieme», ha aggiunto il responsabile della Cagliari Football Academy, Mattia Belfiori. Presente anche Davide Carrus, ex calciatore e attuale allenatore dell’Under 15 rossoblù. (ro. se.)

