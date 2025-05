Inaugurato il centro culturale nei vecchi magazzini delle ferrovie 

I vecchi magazzini delle ferrovie riaprono le porte. Taglio del nastro nei giorni scorsi per il nuovo centro culturale in via D’Annunzio, con annessa attività di ristorazione, creato dagli ex gestori di Casa Olla, Mary Porta e Sergio Piludu che è anche presidente del centro commerciale naturale di via Porcu.

Dopo un attento lavoro di restauro, buttato giù il vecchio intonaco sono rispuntati fuori gli originari muri in pietra e tra le stanze sono stati ritrovati anche parti dei vecchi binari.E adesso il polo culturale si prepara ad accogliere presentazioni di libri, mostre, concerti e tanto altro. Il tutto con la stretta collaborazione con il Comune e con le associazioni. Due di queste Il Formicaio e Gong avranno qui la loro sede. In questo edifico che profuma di storia e che è rimasto chiuso per decenni salvo ospitare per pochissimo tempo, negli anni Settanta, un club privato di cui erano rimasti vecchi graffiti, ora eliminati.

Era il 1963 quando il trenino passò per l’ultima volta a Quartu, diretto a Monserrato dalla fermata dove oggi c’è il parco Matteotti.Da allora il servizio chiuse definitivamente, in seguito i binari furono smantellati e le porte del magazzino delle ferrovie, in quella che poi divenne via D’Annunzio, si chiusero per tanto tempo.

