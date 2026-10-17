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Siamaggiore
18 ottobre 2026 alle 00:08

Inaugurato il carciofo monumentale 

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Un’opera che unisce arte, identità e riqualificazione urbana. A Siamaggiore è stato inaugurato il monumento dedicato al carciofo, realizzato dal maestro Giuseppe Carta. L’opera si trova in via Aldo Moro. «Oggi non inauguriamo soltanto un monumento, ma consegniamo alla nostra comunità un nuovo simbolo, capace di raccontare ciò che siamo e ciò che vogliamo essere – commenta il sindaco Davide Dessì – Abbiamo voluto che uno degli ingressi principali di Siamaggiore fosse più curato, accogliente e riconoscibile, e che la riqualificazione dell’area fosse completata da un’opera capace di rappresentare carattere e identità. Per Siamaggiore il carciofo non è semplicemente un prodotto agricolo: è lavoro, tradizione, cultura e storia delle generazioni che hanno costruito il nostro territorio». Giuseppe Carta, l’artista commenta: «È motivo di grande orgoglio poter trasformare un prodotto così rappresentativo in una scultura monumentale, capace di diventare punto di riferimento per la comunità». (s. p.)

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