Inaugurato il campo sportivo 

Guasila si candida a diventare un punto di riferimento per gli sportivi dell’intera Trexenta. Sono stati inaugurati i nuovi impianti realizzati dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire all’intera comunità spazi adatti allo svago.

Non solo calcio, a Guasila è ora possibile giocare a tennis e pallavolo, praticare judo, ciclismo e atletica. La Giunta comunale ha investito importanti risorse per realizzare moderni impianti da gioco pensati per gli appassionati di tutti gli sport. Sono diverse le amministrazioni comunali della Trexenta che, seguendo l’esempio di Guasila, hanno sfruttato l’occasione offerta dai fondi del Credito sportivo per rimettere in sesto le vecchie strutture dedicate alle attività ricreative e allo sport dilettantistico e creare nuove opportunità di aggregazione. (sev. sir.)

