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Nureci
20 ottobre 2026 alle 00:46

Inaugurato  il campo sportivo 

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Una giornata di festa per Nureci dove è stato inaugurato il campo sportivo comunale. Alla presenza di numerosi cittadini si è svolta la cerimonia che ha segnato la consegna alla comunità di un impianto rinnovato. A tagliare il nastro il sindaco Emanuel Atzori, il prefetto Paolo Corritore, il vice presidente della Figc Checco Mereu.

Il primo cittadino ha ripercorso il lungo iter dei lavori sottolineando l’importanza dell’opera per il territorio. «Un traguardo importante per la nostra comunità, un investimento nello sport, nella socialità e nel futuro dei nostri giovani». Il parroco padre Pierangelo ha impartito la benedizione, dando ulteriore significato alla cerimonia. Sul campo si è giocata poi la partita inaugurale tra Santa Barbara Nureci e Villacidrese. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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